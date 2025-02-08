حزب الاتحاد: موقف مصر المدافع عن السعودية يعبر عن التزامها بحماية الأمن القومي العربي

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن استمرار المقاومة الفلسطينية بأشكالها الشعبية والدبلوماسية حق أصيل للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية المعبر الشرعي عن الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «حوار حول الاسئلة الصعبة عن فلسطين»، يستضيفها حزب الاتحاد وينظمها المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار (بيت فكر)، بالتعاون مع مع أحزاب الاتحاد والإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

يشارك في الحلقة النقاشية، المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والدكتور جهاد حرازين، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب والسياسي الدكتور شفيق التلولي، والمهندس باسم كامل، أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب أحمد مقلد، عض مجلس النواب، وعمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة والدكتور ابو بكر الدسوقي مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية والدكتورة هالة عمر أمين المرأة بحزب الاتحاد والصحفي والباحث محمد على حسن.

وشدد المستشار رضا صقر على ضرورة اصطفاف العرب ووحدتهم، معقبا: “آن الأوان أن تجتمع الدول العربية في موقف واحد لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى موقف مصر الداعم للملكة العربية السعودية تجاه التصريحات المنفلتة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تحدث فيها عن إقامة دولة فلسطينية بالسعودية، موضحا أن هذا الموقف يعبر عن التزام مصر تجاه الدفاع عن الدول العربية.