مقتل 50 شخصًا على الأقل في هجوم لمسلحين شمال شرقي مالي

قتل ما لا يقل عن 50 شخصا بالقرب من مدينة جاو شمال شرقي مالي بعد أن تعرضت قافلتهم التي يرافقها أفراد من الجيش المالي لكمين من مسلحين.

ونقلت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية اليوم السبت عن مصادر محلية قولها "إن المهاجمين شنوا الهجوم بالقرب من قرية كويبي، على بعد حوالي 30 كم من جاو في منطقة ينشط فيها منتسبون لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" لأكثر من عقد، مما زعزع استقرار مالي ودول الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر.

وذكر مسئول محلي، تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية، أن الناس قفزوا من المركبات للفرار، مشيرا إلى أن هناك العديد من القتلى والجرحى من المدنيين.

وقال المسئول إن المستشفى في مدينة جاو سجل وصول ما يصل إلى 56 جثة، مشددا على أن هناك أيضا عددا غير معروف من الضحايا العسكريين.

وفي الوقت نفسه، لم يعلق الجيش المالي بعد على الحادث.

وقال أحد سكان جاو أيضا إن حوالي 50 شخصا قتلوا وأحرقت المركبات، مضيفا أن الهجمات القاتلة أصبحت شديدة التكرار لدرجة أن الجيش ينظم مرافقة شبه يومية.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، تسببت الهجمات في جمهورية مالي في مقتل الآلاف وأسهمت في أزمة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من 2ر3 مليون شخص حتى يناير الماضي.