ads
السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 50 شخصًا على الأقل في هجوم لمسلحين شمال شرقي مالي

الجيش المالي
الجيش المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قتل ما لا يقل عن 50 شخصا بالقرب من مدينة جاو شمال شرقي مالي بعد أن تعرضت قافلتهم التي يرافقها أفراد من الجيش المالي لكمين من مسلحين. 
ونقلت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية اليوم السبت عن مصادر محلية قولها "إن المهاجمين شنوا الهجوم بالقرب من قرية كويبي، على بعد حوالي 30 كم من جاو في منطقة ينشط فيها منتسبون لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" لأكثر من عقد، مما زعزع استقرار مالي ودول الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر.
وذكر مسئول محلي، تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية، أن الناس قفزوا من المركبات للفرار، مشيرا إلى أن هناك العديد من القتلى والجرحى من المدنيين.
وقال المسئول إن المستشفى في مدينة جاو سجل وصول ما يصل إلى 56 جثة، مشددا على أن هناك أيضا عددا غير معروف من الضحايا العسكريين.
وفي الوقت نفسه، لم يعلق الجيش المالي بعد على الحادث.
وقال أحد سكان جاو أيضا إن حوالي 50 شخصا قتلوا وأحرقت المركبات، مضيفا أن الهجمات القاتلة أصبحت شديدة التكرار لدرجة أن الجيش ينظم مرافقة شبه يومية.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، تسببت الهجمات في جمهورية مالي في مقتل الآلاف وأسهمت في أزمة إنسانية أدت إلى نزوح أكثر من 2ر3 مليون شخص حتى يناير الماضي.

الجيش المالي مالي بوركينا فاسو مسلحين