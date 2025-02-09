برنامج بدني مكثف في الأهلي لتجهيز بن شرقي وداري

وضع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامجا بدنيا مكثفا لتجهيز الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي للمشاركة في المباريات في الفترة المقبلة، خاصةً أن اللاعب عائد من إصابة عضلية غاب بسببها عن المباريات مع فريقه السابق الريان القطري قبل الانتقال للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

ويؤدي «بن شرقي» البرنامج البدني بالتزامن مع مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق لفترات بعدما تأكد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخرًا، على أن يحسم الجهاز الفني موقفه من تواجد اللاعب المغربي في قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

واقترب المغربي أشرف داري، مدافع فريق الأهلي، من التواجد في قائمة الفريق في مواجهة غزل المحلة المقبلة، بعدما شارك اللاعب في التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر، أن يخضع «داري» لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه النهائي من التواجد في قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة، خاصةً أن الجهاز الفني يرفض المجازفة باللاعب خوفًا من تجدد الإصابة، وفي ظل وجود بدائل يمكن الاعتماد عليهم، ويسعى للإطمئنان على جاهزية اللاعب تمامًا قبل الدفع به في المباريات.