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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«القاهرة الإخبارية»: وصول 60 مصابا ومريضا لمعبر رفح البري من غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال رمضان المطعني، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح البري، إن مشهد اليوم السبت متجمد؛ لعدم مرور أي من شاحنات المساعدات من معبري كرم أبو سالم والعوجة، لافتًا إلى أن اليوم إجازة بالنسبة للناحية الأخرى وهي من العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال على المعبرين في تأخير وتقليل عدد المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن يوم أمس كان نصف يوم عمل في معبر العوجة، فلم تدخل إلا 8 شاحنات وقود، مؤكدًا أن المشهد مغاير تمامًا في معبر رفح، فوصل 60 مصابًا ومريضًا إلى المعبر.

وتابع: «الإصابات متفرقة ومختلفة من الأمراض المزمنة، ومعظمهم من النساء والأطفال، وهناك عدد من المرافقين الذين دخلوا مع هذه الحالات إلى معبر رفح، وبعض من هذه الحالات لا زالت متواجدة حتى الآن وتكمل إجراءات النقل إلى المستشفيات في شمال سيناء، منها مستشفى العريش ومستشفى الشيخ وزيد وبعض المستشفيات الأخرى التي تم تخصيص عدد من الأسرة فيها وغرف العناية المركزة لاستقبال هؤلاء المرضى».

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