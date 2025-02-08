شيكابالا يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل مباراة فاركو

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.