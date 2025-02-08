شتوتجارت يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند بثنائية في الدوري الألماني

حقق فريق شتوتجارت انتصارًا ثمينًا على مضيفه بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري الألماني.

شهد الشوط الأول أداءً متكافئًا بين الفريقين، حيث اعتمد كلا الفريقين على الحذر الدفاعي دون خلق فرص خطيرة حقيقية، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

شتوتجارت يحسم المواجهة

في الشوط الثاني، افتتح والديمار أنطون مدافع دورتموند بالخطأ فى مرماه التسجيل لفريق شتوتغارت في الدقيقة 50

وأضاف يوليان تشابوت الهدف الثاني لشتوتجارت في الدقيقة 61، بعد تمريرة مميزة من جيمي لويلينغ، ليضاعف تقدم الفريق الضيف.

حاول دورتموند العودة في اللقاء، ونجح جوليان براندت في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة من باسكال جروس.

رغم الضغط الكبير لدورتموند في الدقائق الأخيرة، إلا أن شتوتغارت صمد وخرج بالنقاط الثلاث.