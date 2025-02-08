" الوعي هدفنا".. انطلاق معرض زايد للكتاب في دورته العاشرة

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات الدورة العاشرة من معرض "زايد" للكتاب، والمقام بمدينة الشيخ زايد تحت شعار (الوعي هدفنا) ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 30 ناشر مصري وعربي.

حضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين، يتقدمهم الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والمهندسة زيزي امام نائب وزير التنمية المحلية، والمهندسة مروة حسين رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وأعضاء مجلس أمناء المدينة، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران؛ وعدد كبير من الشخصيات العامة يتقدمهم الدكتور حسام بدرواى والنائبة البرلمانية مها عبد الناصر.

وقامت بالإشراف على تنظيم المعرض اللجنة الثقافية بمجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، برئاسة الناشر محمود عبد النبي مدير المعرض وعضو مجلس أمناء المدينة.



تضمن عرض الافتتاح فقرة مقدمة من مكتبة "الحديقة الخضراء" لفتيات فرقة الباليه، وغناء منفرد للطالبة ندى محمد؛ وألقى كلا من عمر عبد الفتاح أمين عام مؤسسة "زايد" للإبداع كلمة ترحيب؛ بينما أعربت المهندسة مروة حسين عن سعادتها بافتتاح المعرض والجهد الكبير المبذول لإقامة هذا الحدث الثقافي الهام بالمدينة؛ كما حث فريد زهران رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الجميع على إقامة الكثير من المعارض حيث تعداد سكان مصر أكبر من ان يقام به معرض كتاب واحد.

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