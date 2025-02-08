مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رحبت جمهورية مصر العربية بصدور المرسوم الرئاسي فى لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن تطلعها لحصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني. وثمنت هذه الخطوة المهمة، والتى تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذى يستحقه.

وأكدت مصر أن تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان يمثل خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وشدد البيان على أن جمهورية مصر العربية ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.