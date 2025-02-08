خبير أمني: الدولة المصرية تلعب دورًا كبيرًا في وحدة الفلسطينيين

قال اللواء دكتور محمد المصري، الخبير في الشؤون الأمنية الفلسطينية، ورئيس المركز الفلسطيني للبحوث، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار تسير بسلاسة رغم وجود معوقات صغيرة، من جانب إسرائيل، التي تتخذ إجراءات على كل صغيرة وكبيرة تعرقل الشعب الفلسطيني.

وأضاف «المصري» خلال مداخلة على الهواء مباشرة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الجميع يرفض وجود حركة حماس في صدارة المشهد السياسي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تلعب دورًا كبيرًا في وحدة الفلسطينيين الداخلية وتم التوافق الفلسطيني المصري لتشكيل لجنة إدارية تدير قطاع غزة في العمل الإداري .

وتابع: «نحن كفلسطينيين جميعنا أصابتنا المعركة ولا يوجد بيت في فلسطين إلا به إصابة أو شهيد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم»، مشيرًا إلى أننا في مرحلة صعبة، ولابد من التكاتف الفلسطيني، ونعتمد على مظلتنا العربية القادمة من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، وباقي الدول الشقيقة التي وقفت بجانبنا في محنتنا الحالية.