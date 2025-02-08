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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الله السعيد فى تدريبات تأهيلية قبل مباراة فاركو

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يعاني اللاعب من آلام في الظهر وعضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز عبد الله السعيد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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