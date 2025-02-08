حسام زكي: تحركات الجامعة العربية تهدف لتأكيد مبدأ حل الدولتين ومجابهة مزاعم إسرائيل

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، ان مسألة تجهير السكان الفلسطينيين هى مسألة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأضاف زكي، خلال تصريحات اليوم، لقناة القاهرة الإخبارية، أن رفض تهجير الفلسطينيين أمر واضح ومستقر في عقيدة جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن، هناك اتصالات حالية لعقد قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية لكن الميعاد لم يتحدد بعد.

وأوضح أن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن الموقف العربي متماسك والكل يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في مسألة التهجير.

وأكد أن تحركات جامعة الدول العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين.

