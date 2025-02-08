عمر جابر ينتظم في التدريبات مع الزمالك

انتظم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الأبيض في لقاء الإسماعيلي الأخير.

شارك عمر جابر في التدريبات البدنية والفنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.