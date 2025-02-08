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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية واستشفائية للزمالك استعدادًا لفاركو

ارشيفية
ارشيفية
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خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض المجموعة الأساسية لتدريبات استشفائية على هامش المران خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة فاركو المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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