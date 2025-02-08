رسائل أمريكية إسرائيلية إلى القاهرة: لا نية للصدام مع مصر

أكدت مصادر دبلوماسية، في تصريحات نشرتها قناة "العربية الحدث" اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أرسلت رسالة إلي مصر شددت فيها علي عدم نية واشنطن الاصطدام مع القاهرة فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له يوم أمس الجمعة، أن: "إسرائيل ستسلم قطاع غزة لنا وستكون هي مسؤولة عن الأمن، نريد أن نحقق السلام في الشرق الأوسط ومن شأن خطتنا في غزة أن تحقق الاستقرار".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لا نستعجل الأمر بشأن خطتنا في غزة على الإطلاق، إسرائيل ستسلم قطاع غزة لنا وستكون هي المسؤولة عن الأمن ولن نحتاج لنشر جنود هناك ولن نمول استثمارات في غزة وجهات أخرى ستفعل ذلك".

وكشفت المصادر الدبلوماسية للقناة عن رسائل دبلوماسية من الولايات المتحدة أكدت فيها حرصها على تجنب التصادم مع مصر أو الدول العربية بعد أزمة مقترح ترامب بتهجير سكان غزة، مضيفة أن إسرائيل شددت علي التزامها باتفاقية السلام مع القاهرة.

وبحسب المصادر، تلقت القاهرة رسائل من واشنطن بأن الولايات المتحدة لا تنوي الصدام معها أو مع الدول العربية، متابعة أن هناك رسالة أخري من تل أبيب تؤكد التزام إسرائيل باتفاقية السلام.