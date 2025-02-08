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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم بامبو يفوز برجل مباراة المصري والاتحاد السكندري

اللاعب كريم بامبو
اللاعب كريم بامبو
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فاز اللاعب كريم بامبو لاعب الفريق المصري البورسعيدي، بجائزة رجل المباراة ، في المباراة التي جمعت بين المصري والاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري .

وحقق  فريق النادي المصري البورسعيدي  فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بينهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري .

وفاز المصري على الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد .

فقد أحرز الهدف اللاعب كريم بامبو في الدقيقة العشرين، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري، ليستطيع الاتحاد السيطرة على الكرة وإحراز هدف التعادل ، ليقم بعدها اللاعب كريم بامبو مرى أخرى بتسديد هدف الفوز في الدقيقة الـ 70.

وكان تشكيل المصري امام الاتحاد كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري – خالد الغندور.

الهجوم: كريم بامبو – فخر الدين يوسف - ليستويل أمانكونا.

كريم بامبو المصري والاتحاد السكندري المصري البورسعيدي