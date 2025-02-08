ماركو مسعد: ترامب يعلم جيدًا أن تهجير الفلسطينيين غير مقبول عربيًا ودوليًا

قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن ترامب يعلم جيدًا أن طرح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبول لدى الدول العربية والأطراف الدولية بشكل عام، ولكن ترامب ينظر إلى أنه لو هناك نسبة ضئيلة جدًا لتحقيق هذا الطرح فلما لا.

وأضاف مسعد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن البيت الأبيض بعد يوم واحد من لقاء نتنياهو وترامب أصدر بيان بأن ليس لديه خطة لإعادة إعمار غزة، وما فعله دونالد ترامب بهذا الطرح كان مجرد جس نبض، لافتًا إلى أن الرأي العام الأمريكي منقسم.

وتابع: «بعض الجمهوريين يرون أن فكرة ترامب عبقرية، والديمقراطيون يرفضون بشكل قاطع هذا الطرح، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية ترفض هذا الاقتراح لأنه متعارض بشكل كبير مع سياسة أمريكا، فبنى ترامب حملته الانتخابية على وقف الحروب في الشرق الأوسط وتدخل الولايات المتحدة سياسيًا واقتصاديًا خارج الولايات المتحدة حتى يتم التركيز على الداخل الأمريكي».