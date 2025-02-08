وزير فلسطيني: نأمل في توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة

قال المهندس عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: «نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ونأمل بأن يكون هناك توحيد بين الضفة الغربية وغزة في الفترة القادمة، والذي تم فصله بقرارات الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تمارس جميع أنواع الفصل العنصري في الضفة الغربية».

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال في الوقت الحالي يعمل على إنهاء عمل وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، ويعمل على إنهاء قضية حق عودة اللاجئين، وهناك آمال بتوحيد غزة والضفة وصولًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: «نأمل من كل الفصائل الفلسطينية بأن تحكم العقل، بحيث نمر من أحلك الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفلسطين في أحوج الأوقات لعملية المصالحة، ونقدر الدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لعملية المصالحة الفلسطينية، التي هي مطلب فلسطيني قبل أن تكون مطلب أي دولة أخرى».