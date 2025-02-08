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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. تشييع جثامين 9 ضحايا بحادث المنيا المروع

جنازة ضحايا حادث
جنازة ضحايا حادث المنيا
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شيع  اهالى  ضحايا حادث المنيا المروع  منذ قليل  جثامين ٩  متوفين  من قرية واحدة  لقو مصرعهم جميعا فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري المار بنطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثث الي المستشفيات وتحرير محضر بالواقعة. وسط  حالة من الاغماءات والصراخ والعويل  من أهالى الضحايا.
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بينهم عربة نقل ثقيل "تريلا" واخري ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين مصرع 9 أشخاص في حادث التصادم. 
تم نقل المتوفين إلى المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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