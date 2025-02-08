المصري يفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الدوري

حقق فريق النادي المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بينهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري .
فاز المصري على الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد .
احرز الهدف اللاعب كريم بامبو في الدقيقة العشرين، لينتهي الشوط الاول بتقدم المصري ، ليستطيع الاتحاد السيطرة على الكرة وإحراز هدف التعادل ، وبعدها سجل اللاعب كريم بامبو هدف الفوز في الدقيقة ال ٧٠.
تشكيل المصري امام الاتحاد كالتالي:
الحارس: محمود جاد.
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.
الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري – خالد الغندور.
الهجوم: كريم بامبو – فخر الدين يوسف - ليستويل أمانكونا