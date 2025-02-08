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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الدوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حقق فريق النادي المصري البورسعيدي  فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بينهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري .

فاز المصري على الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد .

احرز الهدف اللاعب كريم بامبو في الدقيقة العشرين، لينتهي الشوط الاول بتقدم المصري ، ليستطيع الاتحاد السيطرة على الكرة وإحراز هدف التعادل ، وبعدها سجل اللاعب كريم بامبو هدف الفوز في الدقيقة ال ٧٠.

 تشكيل المصري امام الاتحاد كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري – خالد الغندور.

الهجوم: كريم بامبو – فخر الدين يوسف - ليستويل أمانكونا

 

تشكيل المصري امام الاتحاد المصري الاتحاد السكندري