والكر وفيليكس يقودان تشكيل ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إمبولي، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره إمبولي بملعب كارلو كاستيلاني، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي كايل والكر تشكيل ميلان أمام إمبولي رفقة البرتغالي جواو فيليكس، حيث إن الثنائي أبرز صفقات الروسونيري في الميركاتو الشتوي المنقضي.

يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي إمبولي في المركز السادس عشر وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل ميلان ضد إمبولي

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كايل والكر - فيكايو توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - يونس موسى - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: أليخاندرو خيمينيز - تامي أبراهام - جواو فيليكس.