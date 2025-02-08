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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل زد ضد البنك الأهلي في الدوري

زد
زد
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أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق زد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره البنك الأهلي بملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

يقود شادي حسين تشكيل زد أمام البنك الأهلي، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو.

يحتل فريق زد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المرتبة التاسعة وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل زد ضد البنك الأهلي 

حراسة المرمى: علي لطفي 

خط الدفاع: أحمد طارق - سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - محمد أشرف

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا 

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - مصطفى زيكو.

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