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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يصدر أوامره بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أصدرت قيادة الجيش اللبناني، الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، وذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم السبت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية "لقد باشرت هذه الوحدات الرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار".

الجيش اللبناني الأراضى السورية