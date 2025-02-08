زيلينسكي: تجميد الحرب يمنح روسيا فرصة لاستغلال معادن أوكرانيا لشن هجوم جديد

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن أي وقف لإطلاق النار دون تحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا سيسمح لموسكو بجني تريليونات الدولارات من موارد أوكرانيا الطبيعية، ما يمكنها من تعزيز جيشها وشن المزيد من الهجمات.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء رويترز، أكد زيلينسكي أن "وقف إطلاق النار البسيط يعني منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرصة لاستغلال موارد أوكرانيا وجني هذه التريليونات، وسيستخدم هذه الأموال لإنعاش الاقتصاد، وإعادة بناء الجيش، وبدء حرب أخرى ".

وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير مواردها المعدنية، ولكن فقط بعد استعادة الأراضي المحتلة وضمان أمني موثوق.

وقال الرئيس الأوكراني: "نحن بحاجة لحماية دولتنا ومستعدون لفتح باب الاستثمار وتحقيق أرباح مشتركة، ولكن فقط إذا ساعدتمونا في الأمن وتشديد العقوبات على روسيا وإجبارها على التراجع، مما سيجعلنا نطور موارد أوكرانيا المعدنية معًا".

وأضاف أن هناك اجتماعات مرتقبة مع مسئولين أمريكيين لمناقشة تفاصيل التعاون المحتمل.