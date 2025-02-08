فرنسا تحقق في مزاعم تلاعب منصة "إكس" بالخوارزميات

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد مزاعم عن تلاعب الشركة بخوارزمياتها، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة في باريس.

وأكدت النيابة العامة، في رد مكتوب لمجلة بولتيكو الأوروبية، أن التحقيق جاء بعد تلقي بلاغ من النائب الفرنسي الوسطي إريك بوتوريل في 12 يناير 2025، يتهم فيه المنصة باستخدام خوارزميات منحازة "من المحتمل أن تكون قد شوّهت عمل نظام معالجة البيانات الآلي".

وفي رسالته، التي اطلعت عليها بوليتيكو، أشار بوتوريل إلى أن "تدخل إيلون ماسك الشخصي في إدارة المنصة، وكذلك في عدة انتخابات أوروبية، يشكل تهديدًا حقيقيًا لديمقراطياتنا".

ويأتي هذا التحقيق قبل أيام من انعقاد قمة الذكاء الاصطناعي في باريس، التي دُعي إليها ماسك، ومن المتوقع أن يحضرها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

كما تزامن مع خسارة " إكس " معركة قانونية في ألمانيا، حيث قضت محكمة يوم /الخميس/ الماضي بضرورة إتاحة المنصة للباحثين الوصول إلى بيانات المحتوى السياسي قبل انتخابات البلاد المقررة في 23 فبراير الجاري، ويثير هذا الحكم تساؤلات جديدة حول امتثال المنصة للوائح الأوروبية، ويمثل أحد أول الاختبارات القضائية الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.