محافظ الإسكندرية: 90% ؜نسبة تنفيذ أعمال الرصف بابيس

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله؛ بتسريع أعمال الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع و الاستجابة لمطالب المواطنين بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد ، أوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق بين جميع الجهات التنفيذية للانتهاء في أسرع وقت من رصف أبيس ١و ٢ نطاق حي شرق ، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بابيس الأولى قد بلغ ٨٥٪ حيث جاري الانتهاء من رصف الشارع بداية من كوبري ابيس بطول كيلو ، وفي أبيس الثانية بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف ٩٠٪؜ وجاري الانتهاء من رصف الشارع من المطافي وحتى المسجد الكبير.

وبناء على كثرة شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بشارع الترعة المردومة بحي شرق ، فقد أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه جاري العمل على رصف شارع الترعة المردومة والذي يعد من الشوارع الحيوية بنطاق حي شرق حيث بلغت نسبة أعمال الرصف بالشارع ٥٠٪؜.