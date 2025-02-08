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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: 90% ؜نسبة تنفيذ أعمال الرصف بابيس

رفع كفاءة الطرق
رفع كفاءة الطرق
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وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية  جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله؛ بتسريع أعمال الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع و الاستجابة لمطالب المواطنين بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد ، أوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق بين جميع الجهات التنفيذية للانتهاء في أسرع وقت من رصف أبيس ١و ٢  نطاق حي شرق ، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بابيس الأولى قد بلغ ٨٥٪ حيث جاري الانتهاء من رصف الشارع بداية من كوبري ابيس بطول كيلو ، وفي أبيس الثانية بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف ٩٠٪؜ وجاري الانتهاء من رصف الشارع من المطافي وحتى المسجد الكبير.

وبناء على كثرة شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بشارع الترعة المردومة بحي شرق ، فقد أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه جاري العمل على رصف شارع الترعة المردومة والذي يعد من الشوارع الحيوية بنطاق حي شرق حيث بلغت نسبة أعمال الرصف بالشارع ٥٠٪؜.

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