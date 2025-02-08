تحت شعار كامل العدد.. مسرحية وحيد في المنزل تحقق النجاح بدبي

شهدت المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل"، للفنان سامح حسين، نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضها بدبي، حيث رفعت لافتة "كامل العدد" منذ الليلة الأولى.
وتستمر المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" في العرض لمدة ثلاثة أيام على مسرح باخرة الملكة إليزابيث، وسط إقبال جماهيري واسع وإشادة نقدية بأداء فريق العمل.
تدور أحداث العرض المسرحي في إطار كوميدي اجتماعي، حول قضية التفكك الأسري في المجتمع بأسلوب يجمع بين التراجيديا والكوميديا، مما جعلها تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.
يشارك بالعرض مجموعة من النجوم، بطولة الفنان سامح حسين، إيمان غنيم، عبد المنعم رياض، محمد يوركا، محمد مصطفى تيكا، باسم سليمان، سهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن.