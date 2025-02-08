تحت شعار كامل العدد.. مسرحية وحيد في المنزل تحقق النجاح بدبي

شهدت المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل"، للفنان سامح حسين، نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضها بدبي، حيث رفعت ‏لافتة "كامل العدد" منذ الليلة الأولى. ‏





وتستمر المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" ‏في العرض لمدة ثلاثة أيام على مسرح باخرة الملكة إليزابيث‏، وسط ‏إقبال جماهيري واسع وإشادة نقدية بأداء فريق العمل.‏

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار كوميدي اجتماعي، حول قضية التفكك الأسري في المجتمع بأسلوب يجمع بين التراجيديا ‏والكوميديا، مما جعلها تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.‏

يشارك بالعرض مجموعة من النجوم، بطولة الفنان سامح حسين، إيمان غنيم، عبد المنعم رياض، محمد يوركا، محمد مصطفى تيكا، باسم ‏سليمان، سهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن.‏