موقف طارق حامد.. تشكيل مباراة ضمك ضد الهلال بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ضمك بملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 46 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي ضمك في المركز الحادي عشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل الهلال ضد ضمك

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: كايو سيزار - ماركوس ليوناردو - سالم الدوسري.

في المقابل، أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الهلال.

شهد تشكيل ضمك أمام الخليج غياب طارق حامد، كما لم يجلس على مقاعد بدلاء فريقه، وفقًا لقرار المدرب ألميدا.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين، بسبب الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

انضم طارق حامد إلى ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2023، وينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

تشكيل ضمك ضد الهلال

حراسة المرمى: نيتا

خط الدفاع: الخيبري - شافعي - بدران

خط الوسط: الرشيدي - طارق عبدالله - الصبياني - العنزي

وفي الهجوم: كامانو - حبيبو ديالو - جورج نكودو.