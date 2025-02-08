مسيرة في أم الفحم رفضا لخطة تهجير الفلسطينيين وعدوان الاحتلال

شارك مئات الفلسطينيين في مدينة أم الفحم والبلدات المجاورة، اليوم السبت، في مسيرة رفضا لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتهجير أهالي قطاع غزة، ورفضا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وانطلقت المسيرة من منطقة الظهر ومسجد محمد الفاتح في مدينة أم الفحم، وجابت عدد من شوارع المدينة، وصولا إلي منطقة المدرسة الثانوية الشاملة في المدينة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف خطة التهجير ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب الشعارات الرافضة للاقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية.