ads
السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسامة فيصل يقود البنك الأهلي لمواجهة زد في الدوري الممتاز

طارق مصطفى
طارق مصطفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز 

جاء التشكيل على النحو التالى 

حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو، 
خط الوسط :سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، جريندو 
خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 
أحمد صبحى، محمد فتحى، أحمد ياسر ريان، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، احمد سعيد، حسن احمد.

اسامة فيصل أحمد ياسر ريان طارق مصطفى نادي البنك الاهلي تشكيل الفريق دوري المصري الممتاز سعيدو سيمبوري مسابقة الدوري المصري