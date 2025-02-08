أسامة فيصل يقود البنك الأهلي لمواجهة زد في الدوري الممتاز

السبت 08/فبراير/2025 - 06:00 م

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز

جاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى :عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو،

خط الوسط :سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمد فتحى، أحمد ياسر ريان، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، احمد سعيد، حسن احمد.