محافظ الغربية يفتتح قاعتين للمبتسرين بمستشفى كفر الزيات العام

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، قاعتين جديدتين لرعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى كفر الزيات العام، مجهزتين بـ 8 حضّانات حديثة، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الصحة والتنفيذيين .

خلال الافتتاح، أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالدور الفاعل لحزب مستقبل وطن في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الحزب يساهم بشكل ملموس في تعزيز جهود الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وقال المحافظ: “حزب مستقبل وطن نموذج مُشرف للمشاركة المجتمعية الفعالة، حيث يقدم مبادرات حقيقية تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، سواء من خلال دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة أو المساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.”

وأكد أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني يمثل قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم كل الجهود التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة، حيث يتم العمل على تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية. كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

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