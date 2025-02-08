أمل الحناوي: مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية لتنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار

أعلنت الإعلامية أمل الحناوي، عن أنه تم تنفيذ، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من صفقة التبادل بين الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق هدنة غزة، موضحا أن حركة حماس أفرجت عن 3 محتجزين إسرائيليين مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 183 فلسطينيًا.

أضافت «الحناوي» خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية تواصل تحركاتها الدبلوماسية الموسعة من أجل تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار ومواجهة المخططات الأمريكية لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية، مشيرة إلى بيان ة وزارة الخارجية المصرية التي أصدرته اليوم السبت، أدانت بأشد العبارات والتصريحات غير المسؤولة والمفروضة جملة وتفصيلًا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتطالب بناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاض لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أكملت «الحناوي» أن البيان المصري رفض بشكل كامل التصريحات الإسرائيلية المتهورة التي تمس بأمن المملكة وسيادتها، مؤكدا أن أمن السعودية وسيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرار وأمن المملكة من صميم وأمن واستقرار مصر والدول العربية.