زي النهارده.. بداية الحرب الروسية اليابانية

تمر علينا اليوم السبت الموافق 8 شهر فبراير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية المهمة نرصدها كالتالي:



عام 1904 بداية الحرب الروسية اليابانية،وذلك بعد رفض روسيا ،الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا ،وكوريا

عام 1945 الرئيس السوري ،شكر ى لبتلي يقوم بأول زيارة رسمية للملكة العربية السعودية

1958 وقوع أحداث ساقية سيدي يوسف على الحدود الجزائرية التونسية كرد فعل للدعم التونسي للثورة الجزائرية، وقد وقع نتيجة للأحداث العديد من القتلى الجزائريين والتونسيين

1963 انقلابعسكري في العراق يطيح بعبد الكريم قاسم ويؤدي إلى تولي عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية.

وعام 1978 أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوم بتعيين الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الأولى في عهده.

وعام 1985 إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.

عام 2004 جمعية ألعاد الاستيطانية تستولي بالقوة على 16 منزلًا في قرية سلوان المحاذية للمسجد الأقصى في حملة لتهويد محيط المسجد

وعام 2006 وزارة التربية والتعليم في إسرائيل والوكالة اليهودية يوزعان آلاف النسخ لخرائط البلدة القديمة في القدس على أطفال يهود في عشرات المدارس في روسيا حيث وضعت فيها صورة لمجسم الهيكل الثالث مكان قبة الصخرة في المسجد الأقصى

وعام 2015 مقتل 22 مشجعاً لفريق الزمالك إثر اشتباكات بين الجماهير وقوات الأمن.

فيلم صبا يفوز بثلاث جوائز بما فيها جائزة البافتا لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأفلام البريطانيَّة الثامن والستين.

مُنتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد فوزه على مُنتخب غانا في المباراة النهائية.

عام 2016 المملكة العربيَّة السُعوديَّة تُعلن عزمها القيام بِمُناورات تدريبَّية تحمل عنوان مُناورات رعد الشمال على الحُدود الشماليَّة بِمُشاركة عدَّة دُول عربيَّة وإسلامية.

والإمارات العربية المتحدة تعلن عن إعادة هيكلة الحكومة واستحداث مناصب وزارية للسعادة والتسامح وشؤون الشباب.

وعام 2017 انتخاب محمد عبد الله محمد رئيسًا للصومال بعد تغلبه على الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود.

وعام 2020 مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 58 آخرين بعد أن أطلق ضابطٌ في الجيش الملكي التايلندي النار عشوائيًّا على مدنيين في ناخون راتشاسيما