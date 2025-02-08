بشير جبر: قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت بالضرب المبرح على الأسرى أثناء عودتهم

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس إنه تم تنفيذ الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، موضحا أنه عاد إلى قطاع غزة 131 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، وأن هناك الكثير من الأسرى العائدين بقوا في مستشفى غزة الأوروبي بسبب حالتهم الصحية المنهكة.

وأوضح «جبر» خلال مداخلة على الهواء مباشرة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنه أثناء الحديث مع الأسرى العائدين، واللذين أكدوا أن الفترة الأخيرة شهدت مضاعفة قوات الاحتلال لأساليبه الوحشية من التعذيب والقمع بحق الأسرى، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية وقوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الأسرى أثناء عودتهم بعد الإفراج عنهم، وأن آثار التعذيب بقيت واضحة على أجساد الأسرى المنهكة حتى بعد عودتهم، قائلًا إنه على النقيض الآخر، عاد الأسرى الإسرائيليون صباح اليوم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلتهم إلى إسرائيل.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس أنه لا توجد معوقات في عملية تبادل الأسرى سوى اعتداءات قوات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين أثناء تجميعهم من أجل عودتهم، موضحًا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن غضب في الشارع الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية لمشاهد تسليم الأسرى، مدعين أن أسرى الاحتلال يبدو عليهم ملامح التعذيب والصحة المتدنية، وأن المحتجزين الإسرائيليين عند لقائهم مع المقاومة الفلسطينية أكدوا أنهم خلال وجودهم في قطاع غزة تعرضوا لأفضل أنواع المعاملة الإنسانية.