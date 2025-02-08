رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفرق الفائزة في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الفرق الفائزة من مختلف الجامعات المشاركة في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي استمرت فعالياته من 5/2/2025 حتى 8/2/2025، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، خلال حفل ختام المهرجان، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وبمشاركة 19 جامعة مصرية (كفر الشيخ – الازهر – أسيوط – طنطا – الزقازيق – المنيا – المنوفية – قناة السيويس – بني سويف – بنها – الفيوم – سوهاج – دمنهور – دمياط – السويس – مدينة السادات – الدلتا – التعليم العالي – المنصورة الجديدة).

جاء ذلك بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور احمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد السميع مدير إدارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي ابو شوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري امين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة المشاركين من مختلف الجامعات المصرية.

هذا وقد أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ نتيجة الفرق الفائزة وجاءت كالتالي:

لعبة تنس الطاولة طلاب جاء في المركز الاول جامعة بنها، والمركز الثاني جامعة دمياط وفاز بالمركز الثالث جامعة طنطا.

لعبة تنس الطاولة طالبات حصل علي المركز الاول جامعة كفر الشيخ، والمركز الثاني جامعة طنطا، وجاء في المركز الثالث جامعة قناة السويس.

وفي كرة السلة بنين جاء في المركز الاول جامعة كفر الشيخ، والمركز الثاني جامعة بنها، وجاء في المركز الثالث التعليم العالي.

وفي كرة السلة طالبات جاء في المركز الاول التعليم العالي وجاء في المركز الثاني جامعة كفر الشيخ، وجاء في المركز الثالث جامعة طنطا.

وفي لعبة الكرة الطائرة طالبات جاء في المركز الاول جامعة اسيوط، وفي المركز الثاني جامعة بنها والمركز الثالث التعليم العالي.

وفي لعبة كرة القدم طلاب جاء في المركز الاول جامعة بنها والمركز الثاني جامعة المنيا وجاء في المركز الثالث جامعة الازهر.

وخلال التكريم، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن استضافة الجامعة لهذا المهرجان يمثل نموذجًا حيًا لدورها الريادي في تعزيز الرياضة الجامعية وتنمية مهارات طلبة الجامعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز روح التعاون والتنافس الشريف بين الجامعات.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير البيئة المثالية التي تتيح لطلبة الجامعة المشاركة في الأنشطة المختلفة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والرياضية على حد سواء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إقامة هذا المهرجان يجسد التزام الجامعة بتطوير الأنشطة الطلابية كجزء أساسي من العملية التعليمية، مؤكدًا أن الرياضة تسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مشيداً بالمشاركة الواسعة من الجامعات، مقدماً الشكر لجميع القائمين على التنظيم لإنجاح هذه البطولة.

وفي نهاية حفل الختام قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة لوزارة الشباب والرياضة وتسلمها الدكتور عمرو حداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأهدي درع الجامعة للدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية.