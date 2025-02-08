نجيب ميقاتي مهنئا الحكومة الجديدة: نتمنى أن يكون التعاون الكامل سمة المرحلة القادمة

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق، نجيب ميقاتي، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور نواف سلام، متمنيا لهم التوفيق، في مهامهم خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، قد وقع مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، مكونة من 24 وزيرا.

كما وقع الرئيس عون، مرسوما بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت "إننا نحيي جهود الرئيس جوزاف عون لإصدار الحكومة الأولى في عهده، ونتمنى مجددا أن يكون التعاون الكامل سمة المرحلة القادمة التي تتطلب الكثير من العمل لحل القضايا الكثيرة العالقة، وفي مقدمها إنهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب واستكمال تطبيق القرار 1701..كما نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق في متابعة الجهود الانقاذية التي أرست أسسها حكومتنا على مدى أكثر من ثلاث سنوات".

وفي نفس السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر منصة " أكس" للتواصل الاجتماعي، أن مجلس الوزراء دُعي إلى عقد أول جلسة يوم الثلاثاء المقبل، في قصر بعبدا يسبقها التقاط صورة تذكارية للحكومة الجديدة.