"عمنا.. صلاح جاهين"| معرض يضم رسومات أصلية ونادرة للكاريكاتير بالهناجر

بدأت وزارة الثقافة فى الكشف عن سلسلة الأنشطة التي سوف تنظمها فى كافة مواقعها للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين يوم 19 فبراير، تحت عنوان "عمنا .. صلاح جاهين"، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية ، برعاية الأستاذ الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتتصدر هذه الفعاليات معرض يضم رسومات اصلية ونادرة للكاريكاتير من اعمال صلاح جاهين، تمثل جزءا من التراث الفني لمصر، تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان مصطفي الشيخ ويشرف عليه الفنان فوزي مرسي، وتستضيفه قاعة أدم حنيين بمركز الهناجر للفنون التابعة لقطاع المسرح برئاسة الفنان خالد جلال.

كما يشارك فى المعرض عدد من رسامي الكاريكاتير من مصر والدول الأجنبية تكريما لصلاح جاهين باعتباره قيمه فنية كبيرة فى مجال الكاريكاتير على كافة المستويات.

يذكر أن "عمنا.. صلاح جاهين" بدأ رحلته في عالم الكاريكاتير من مجلة "روز اليوسف" ثم عمل فى عدد من المؤسسات الصحفية الأخري من بينها جريدة الأهرام ومجلة صباح الخير" وغيرها، واشتهر بتناوله لموضوعات تمس حياة المصريين وتعكس همومهم الحقيقية بشكل ساخر يمنحهم البسمة ويعطيهم إحساساً بأن هناك من يشعر بهم ويعبر عنهم وناقش قضايا اجتماعية كثيرة عن الأسرة، والتعليم، والمواطن ، بريشة تحمل البسمة وتطرح قضايا الناس والمجتمع بطابع فني مميز.