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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نيس ضد لانس بالدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم مدافع
محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي
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أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لانس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نيس، اليوم السبت، نظيره لانس على ملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام لانس، ليواصل تواجده احتياطيًا في الدوري الفرنسي في الفترة الأخيرة.

خاض محمد عبد المنعم مع نيس 8 مباريات في الدوري الفرنسي، وذلك من أصل 18 لقاء لعبه الفريق في مسابقة «ليج 1».

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لانس صاحب المرتبة السادسة.

تشكيل نيس ضد لانس في غياب محمد عبد المنعم 

حراسة المرمى: مارسين بولكا 

خط الدفاع: يوسف نداييشيمي - دانتي - بومبيتو 

خط الوسط: كلاوس - بوداوي - سانتاماريا - بارد 

وفي الهجوم: جيساند - لابورد - محمد علي شو.

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