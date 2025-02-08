رئيس الحكومة اللبنانية الجديد: الإصلاح هو الطريق الحقيقي للاستقرار

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، نواف سلام، أن الإصلاح هو الطريق الحقيقي للاستقرار، لافتا إلى أن الحكومة ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة.

وقال سلام - في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، اليوم السبت إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي، وأن الحكومة ستعمل على تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1901 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع إعادة الإعمار الذي سبق وقلت إنه ليس وعدا بل التزاما.

وأوضح سلام أن الحكومة ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطها العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي.. قائلا:"الأهم ستسعى إلى وصل من قطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب لتبعث الأمل في نفوسهم فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا وتتحقق في وطنهم لبنان".

وأضاف أنه "إيمانا من الحكومة بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى سوف يكون على الحكومة وبالتعاون مع مجلس النواب أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي قدما بالإصلاحات المالية والاقتصادية".

وأوضح، أن الحكومة الجديدة تضم فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه ملتزما بمبدأ التضامن الوزاري، مؤكدا أن التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال وأن الحكومة لن تكون مساحة للصراعات الضيقة بل ستكون ساحة للعمل المشترك البناء.