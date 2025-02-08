استعداداً للاستقبال شهر رمضان .. تشديد الرقابة التموينية على الأسواق بأسوان



استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك ، ومن أجل تحقيق السيطرة على الأسعار ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمسئولين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

التفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتيريات بادفو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بإدفو بالتفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتيريات بنطاق المركز والمدينة .

ضبط وإعدام 370 كيلو جرام و 90 لتر منتجات غذائية

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بواقع 370 كيلو جرام ، و 90 لتر منتجات غذائية ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر جنح صحية للمخالفين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض ، علاوة عن تحرير 5 محاضر لنقص إشتراطات النظافة الشخصية أو العامة ، وتحويلها للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإغلاق للمحلات المخالفة ، وتم التوجيه للتجار ومقدمى الخدمات لضرورة الإلتزام بالضوابط والإشتراطات القانونية ، وتقديم السلع للمواطنين بالجودة عالية .

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