استعداداً للاستقبال شهر رمضان .. تشديد الرقابة التموينية على الأسواق بأسوان

استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك ، ومن أجل تحقيق السيطرة على الأسعار ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للمسئولين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بإدفو بالتفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم والكافتيريات بنطاق المركز والمدينة .
ضبط وإعدام 370 كيلو جرام و 90 لتر منتجات غذائية
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بواقع 370 كيلو جرام ، و 90 لتر منتجات غذائية ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر جنح صحية للمخالفين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض ، علاوة عن تحرير 5 محاضر لنقص إشتراطات النظافة الشخصية أو العامة ، وتحويلها للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإغلاق للمحلات المخالفة ، وتم التوجيه للتجار ومقدمى الخدمات لضرورة الإلتزام بالضوابط والإشتراطات القانونية ، وتقديم السلع للمواطنين بالجودة عالية .