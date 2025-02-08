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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عفت السادات: تصريحات إسرائيل ضد السعودية مرفوضة وأمن المملكة خط أحمر

عفت السادات
عفت السادات
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أدان النائب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية، والتي تستهدف المملكة العربية السعودية وسيادتها، وتدعو لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها.

وقال السادات، إن مثل هذه التصريحات خرق للقانون الدولي، وتزيد من الأزمة وتعتبر مرفوضة وتنم عن جهل قائلها، مؤكدا أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بأي مساس لسيادة المملكة العربية السعودية.

وثمن النائب عفت السادات، موقف المملكة العربية السعودية، إزاء القضية الفلسطينية والتي تعد قضية العرب جميعا.

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