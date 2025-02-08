ختام فعاليات الملتقى الشبابي الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى الشبابي الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 2-7 فبراير 2025، وافتتح أعماله الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 150 شابا وفتاة مثلوا 30 دولة، بهدف زيادة أواصر العلاقات بين الشباب المصري المهتم بعالم الذكاء الاصطناعي مع شباب الدول المشاركة، ودعم الابتكار وتبادل الأفكار حول نماذج الذكاء الاصطناعي.



شهدت جلسات الملتقى مناقشة مجموعة من المشاريع والأبحاث، التي تقدمت بها الدول المشاركة في الملتقى، وركزت على نماذج الذكاء الاصطناعي، ولاقت استحسان اللجنة المنظمة للملتقى، وتم منح تكريم خاص للمشروعات والدراسات المقدمة من (شباب المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة المغربية - جمهورية الجزائر - جمهورية الكونغو).

وأشاد الشباب المشاركين بالملتقى بحسن الاستقبال والضيافة وثراء الجلسات وبما تضمنته الورش التدريبية من موضوعات تدور حول علاقة الذكاء الاصطناعي بموضوعات تهم قطاعات الشباب مثل الأمن القومي والتعليم والبحث العلمي، كما أشادوا باهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ ملتقيات تجمع بين شباب العالم مما يكون له بالغ الأثر في تبادل الخبرات بين الشباب والتعرف على ثقافات وتقاليد الشعوب.

حضر حفل الختام وتكريم المشاركين، نخبة من رؤساء الجامعات المصرية وأساتذة الذكاء الاصطناعي.