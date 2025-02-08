الحكومة الصومالية تدعم سكان ولاية "بونتلاند" في الحرب على الإرهاب

وجه وزير الأمن الداخلي الصومالي اللواء عبدالله شيخ إسماعيل تحذير شديد للأشخاص الذين يمولون الإرهابيين، مؤكدًا أن الحكومة تدعم سكان ولاية بونتلاند في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم السبت، ووزير الأوقاف ونائب وزير الإعلام، بالإضافة إلى مدعي عام الدولة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.

وأكد وزير الأمن، أن الحكومة عملت على إغلاق الحسابات البنكية التي كانت تستخدمها مليشيات الخوارج في جمع الأموال.

من جانبه، أشار نائب وزير الإعلام السيد عبدالرحمن يوسف، الى أن الحكومة لديها معلومات حول الأشخاص الدين يمولون الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهنأ الوزراء أبطال الجيش الوطني البواسل على انتصاراتهم الكبيرة في ميادين القتال، وكذلك الشعب الصومالي على دعمهم للجيش الوطني.

وأكد الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو محاربة الإرهاب، حيث تكبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة خلال العمليات العسكرية.. محذرين في الوقت نفسه، المواطنين من التعامل مع مليشيات الخوارج وإبلاغ الحكومة في حال تواصلت الخوارج معهم.