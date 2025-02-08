ads
السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحكومة الصومالية تدعم سكان ولاية "بونتلاند" في الحرب على الإرهاب

الصومال
الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه وزير الأمن الداخلي الصومالي اللواء عبدالله شيخ إسماعيل تحذير شديد للأشخاص الذين يمولون الإرهابيين، مؤكدًا أن الحكومة تدعم سكان ولاية بونتلاند في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم السبت، ووزير الأوقاف ونائب وزير الإعلام، بالإضافة إلى مدعي عام الدولة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.
وأكد وزير الأمن، أن الحكومة عملت على إغلاق الحسابات البنكية التي كانت تستخدمها مليشيات الخوارج في جمع الأموال.
من جانبه، أشار نائب وزير الإعلام السيد عبدالرحمن يوسف، الى أن الحكومة لديها معلومات حول الأشخاص الدين يمولون الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وهنأ الوزراء أبطال الجيش الوطني البواسل على انتصاراتهم الكبيرة في ميادين القتال، وكذلك الشعب الصومالي على دعمهم للجيش الوطني.
وأكد الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو محاربة الإرهاب، حيث تكبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة خلال العمليات العسكرية.. محذرين في الوقت نفسه، المواطنين من التعامل مع مليشيات الخوارج وإبلاغ الحكومة في حال تواصلت الخوارج معهم.

الإرهابيين الصومال الحرب تنظيم داعش الإرهابي