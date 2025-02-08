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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادا للمونديال.. 4 وديات عالمية لمنتخب الناشئين لكرة اليد

خالد فتحي
خالد فتحي
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أنهى اتحاد كرة اليد برئاسة  خالد فتحي، الاتفاق علي خوض منتخب الناشئين الذي يدربه طارق محروس ٤ مباريات ودية دولية مع منتخبي اسبانيا  والبرتغال خارج الديار، خلال الفترة من ١١ إلى ١٧ مارس المقبل، استعدادا لخوض بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بمصر.

بذل امين الصندوق الكابتن نبيل خشبة مجهود كبير من اجل التنسيق مع الاتحادين الإسباني والبرتغالي من اجل تحقيق اقصي استفادة لمنتخب الناشئين بعناصره الواعدة قبل المونديال وتجهيزه علي افضل طريقة ممكنة.

واستقر اتحاد اليد على خوض منتخب الناشئين مجموعة من المباريات الودية الدولية الأخرى خلال الفترة المقبلة لتجهيز المنتخب بأفضل شكل ممكن لخوض بطولة العالم في ظل الرغبة في المنافسة على اللقب.

وكان منتخب الناشئين خاض مباراتين وديتين قويتين أمام التشيك بالقاهرة بالمركز الأولميبي بالمعادي.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد، دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة، مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

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