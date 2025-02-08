تريزيجيه على رأس تشكيل الريان أمام الشحانية في الدوري القطري

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشحانية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الشحانية بملعب سحيم بن حمد، في لقاء ينطلق في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام الشحانية، حيث يتواجد ضمن ثلاثي هجومي، بجانب روجر جيديس وآدم باريرو.

شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 11 مباراة في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

يحتل فريق الريان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الشحانية في المركز الثامن وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل الريان ضد الشحانية