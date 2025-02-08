رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يختتم زيارته الرعوية لكنائس تشاد

اختتم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، زيارته في تشاد، والتي شملت أنتخاب أسقف جديد لأبروشية شمال إفريقيا، بالإضافة إلى اجتماع سنودس الكنيسة الأسقفية بشمال إفريقيا.

تناول اجتماع السنودس رؤية وخدمة الكنيسة في شمال إفريقيا، كما تم استعراض تاريخ إقليم الإسكندرية ومسيرة العمل في أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر. وشهد اللقاء تبادل النقاش حول أبرز التطورات في الكنائس الأسقفية في البلدين.

والتقى رئيس الأساقفة والمطران أنتوني بول مطران أبروشية شمال إفريقيا، برئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتشاد، حيث تحدث الطرفين عن العلاقات القوية التي تجمع بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية في أماكن عديدة من العالم وعن مركز الحوار المسكوني للكنيسة الأنجليكانية في روما.

وخلال الزيارة في تشاد، أُقيمت صلوات القداس الإلهي في كنيسة القديس بولس بمدينة نجامينا، حيث تمّت رسامة أربعة شمامسة جُدد، وذلك بحضور الأرشدياكون عماد باسليوس راعي الكنيسة الأسقفية بالكوربة، والكنن الدكتور مدحت صبري، والقس الدكتور ياسر كوكو، مساعد المطران بالخدمة السودانية في أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر.

وفي سياق آخر زار رئيس الأساقفة مقر كلية اللاهوت الأسقفية الذي مازال تحت الإنشاء، كما تفقد رئيس الأساقفة موقع إنشاء الكاتدرائية الأسقفية الجديدة بمدينة نجامينا عاصمة تشاد.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث يخضع هذا الإقليم تحت رئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.