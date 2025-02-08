المصري يتقدم بهدف نظيف على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

تقدم فريق النادي المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندري خلال الشوط الأول من عمر اللقاء الذي جمع بينهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري .
وانتهى الشوط الأول بهدف نظيف دون رد ، وقد احرز الهدف اللاعب كريم بامبو في الدقيقة العشرين.
وكان قد أعلن على ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري.
وجاء تشكيل المصري امام الاتحاد كالتالي:
الحارس: محمود جاد.
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.
الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري – خالد الغندور.
الهجوم: كريم بامبو – فخر الدين يوسف - ليستويل أمانكونا