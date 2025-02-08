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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يتقدم بهدف نظيف على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقدم فريق النادي المصري البورسعيدي على نظيره الاتحاد السكندري خلال الشوط الأول من عمر اللقاء الذي جمع بينهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري .

وانتهى  الشوط الأول بهدف نظيف دون رد ، وقد احرز الهدف اللاعب كريم بامبو في الدقيقة العشرين.

وكان قد أعلن على ماهر  المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل المصري امام الاتحاد كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري – خالد الغندور.

الهجوم: كريم بامبو – فخر الدين يوسف - ليستويل أمانكونا

النادي المصري البورسعيدي الاتحاد السكندري الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري