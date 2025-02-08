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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

5 آلاف جنيه غرامة على "البيك أب" حال استخدامها فى نقل الركاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اصدرت  محافظة المنيا، قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة ربع نقل (بيك أب) يتم ضبطها أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخارجية من السيارة لنقل الركاب، وذلك كإجراء صارم للحفاظ على السلامة العامة.

وتعتبر  الغرامة جزء من التدابير الاحترازية الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين، مع التأكيد على عدم التهاون والتعامل بكل حزم دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

واعلنت  المحافظة انها لن تتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، موجها باستمرار الحملات المرورية وخاصة على الطرق السريعة و الصحراوية لضبط المخالفين، لحماية المواطنين من اى مخاطر لانه حياتهم ليست مجالًا للعبث أو الاستهتار، وأن كل من يخالف هذه القرارات سيواجه عقوبات رادعة وفورية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطبيق منظومة استبدال سيارات البيك أب بميكروباصات مرخصة ومجهزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان وسائل نقل آمنة وحضارية.

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