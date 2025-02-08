«كارفور مصر» يوقع عقد افتتاح أول وأكبر فروعه بالشيخ زايد بمول كليوباترا

أعلنت مجموعة كليوباترا عن توقيع عقد شراكة مع شركة ماجد الفطيم، صاحبة الحقوق الحصرية لتشغيل علامة كارفور التجارية في مصر، لإطلاق هايبر ماركت كارفور داخل مول كليوباترا الشيخ زايد.

صرّح المهندس يسري فهيم، المدير التنفيذي لمجموعة كليوباترا، بأن مول كليوباترا تم تصميمه ليكون نموذجًا فريدًا من نوعه، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 30 مليون زائر سنويًا.

وأضاف "كارفور هو الشريك المثالي لنا بفضل سمعته القوية في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وسيساهم الفرع الجديد، الذي يمتد على مساحة 5,500 متر مربع، في تقديم تجربة تسوق متكاملة داخل المول، وتلبية احتياجات سكان المنطقة والمجتمع المحيط."

كما أكد أن مول كليوباترا الشيخ زايد يتمتع بموقع استراتيجي مميز على محور 26 يوليو، بالقرب من المناطق السكنية الحديثة، مطار سفنكس، والمتحف المصري الكبير، ويمتد على مساحة 34 فدانًا، مع مبانٍ تصل مساحتها إلى 312 ألف متر مربع، بالإضافة إلى جراج ضخم يتسع لأكثر من 3,500 سيارة، مما يجعله أحد أضخم المشاريع التجارية في مصر.

من جانبه، علّق محمد خفاجة، الرئيس التنفيذي لعمليات التجزئة في "ماجد الفطيم مصر"، أن الفرع الجديد سيقدم تجربة تسوق متكاملة تشمل المنتجات الغذائية الطازجة، اللحوم، المخبوزات، الإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، مما يعكس التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة لعملائنا."

وأضاف، مع هذه الشراكة، تستعد مجموعة كليوباترا وكارفور مصر لإحداث نقلة نوعية في مفهوم التسوق العصري، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والترفيه، ويوفر تجربة تسوق غير مسبوقة لسكان مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والمناطق المجاورة.