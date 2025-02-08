«كاسيو» و«كايرو تريدينج» تحتفلان بـ50 عامًا من الشراكة في السوق المصرية

نظّمت كاسيو الشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لشركة Casio Computer Co., Ltd.، بالتعاون مع كايرو تريدينج، الموزع المعتمد لمنتجات كاسيو في مصر، احتفالًا بمناسبة مرور 50 عامًا على شراكتهما الناجحة في السوق المصري، بحضور قادة الصناعة والتجار المحليين.

أكد تاكاشي سيميا، المدير العام لكاسيو الشرق الأوسط وإفريقيا، على التزام الشركة بدعم التعليم في مصر عبر توفير آلات حاسبة علمية موثوقة بتكنولوجيا متطورة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لمكافحة الأجهزة المقلدة من خلال برامج تدريبية للمعلمين وحملات توعية تسويقية.

كما أوضح أن السوق المصرية تمثل أهمية استراتيجية لكاسيو، نظرًا لقاعدته السكانية الشابة، مما يعزز الطلب على منتجاتها التعليمية والمهنية.

من جهته، شدد وسام الخانجي، المدير العام لكايرو تريدينج، على أهمية توفير المنتجات الأصلية للسوق المصرية، مؤكدًا أن كاسيو تستحوذ على الحصة الأكبر في قطاع الآلات الحاسبة العلمية. كما كشف عن خطط الشركة للتوسع، بما في ذلك دراسة إمكانية التصنيع المحلي لبعض المنتجات الإلكترونية لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار الخانجي إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة الأسعار، إلا أن المستهلكين بدأوا في التكيف مع الأوضاع الجديدة، لافتًا إلى أن كايرو تريدينج تعمل على تخفيف الأعباء عبر العروض الخاصة وخيارات التقسيط الميسّرة، لضمان استمرار إتاحة منتجات كاسيو لشرائح واسعة من المستخدمين.