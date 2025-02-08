سيجنيفاي مصر تفوز بجائزة الابتكار فى الإضاءة المستدامة لعام 2024

فازت سيجنيفاي مصر، الشركة العالمية الرائدة في حلول الإضاءة، بجائزة الابتكار في الإضاءة المستدامة والموفرة للطاقة من مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك 2024، تقديرًا لجهودها في تطوير حلول إضاءة مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.

تلتزم سيجنيفاي بالاستدامة من خلال حلول LED عالية الكفاءة، التي تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يحقق وفورات بيئية واقتصادية للعملاء. كما تقدم الشركة تقنيات متطورة، مثل الإضاءة الذكية، الإنترنت عبر الإضاءة "Trulifi"، وأنظمة تحسين الصحة النفسية، مع التركيز على استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير لتقليل الهدر البيئي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد محمد سعد، الرئيس التنفيذي لسيجنيفاي أفريقيا أن هذه الجائزة تعكس ريادتنا في الإضاءة المستدامة والتزامنا بتقديم حلول مبتكرة تقلل استهلاك الكهرباء، وتحسن من صحة المستخدمين، وتخفض الانبعاثات الكربونية، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".